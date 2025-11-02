Erzincan'da Gönüllü Gençlerden Down Sendromlu Sümeyra'ya Doğum Günü Sürprizi

Erzincan'da Gönüllü Gençler Derneği üyeleri, down sendromlu Sümeyra Demir'in 29. yaş gününü evinde sürpriz yaparak kutladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 14:05
Gönüllüler evini süsleyip Kabe fotoğrafı hediye etti

Erzincan'da Gönüllü Gençler Derneği üyeleri, down sendromlu Sümeyra Demir'in doğum gününü sürpriz ziyaretle kutladı. Üniversite öğrencisi gönüllüler, 29 yaşına giren Demir'in Çukurkuyu Mahallesi'ndeki evine giderek evin bir bölümünü süsledi.

Sürpriz ziyaret sırasında Sümeyra'nın kardeşi Ahmet, daha sonra mumları üfleyerek doğum günü pastasını kesti. Gençlerin hediyeleri arasında Sümeyra'nın çok görmek istediği Kabe'nin resmi ile çeşitli armağanlar yer aldı.

Sürpriz karşısında duygulanan Sümeyra Demir, yapılan kutlamadan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Ayşe Seçkin Kevser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü sürprizini birçok üniversiteli gönüllüyle organize ettiklerini ve Sümeyra'nın Kabe sevgisinden dolayı hediyeleri özellikle ona göre seçtiklerini söyledi.

Hemşirelik 1. sınıf öğrencisi Seda Zeynep Güleç etkinlikle ilgili, "Gönüllü gençlerle ablamızı mutlu etmek için buradayız. Çok mutlu olduğu bir organizasyon oldu. Biz de çok mutlu olduk." dedi.

Sümeyra'nın ağabeyi Muhammet ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sümeyra odasında bile her şeyi Kabe ve Mekke üzerine yapıyor. Odasında ki fotoğraflar da onun üzerine. Çok istekli Kabe ve umreye gitmeyi çok istiyor." diye konuştu.

