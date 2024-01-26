Erzincan'da hafif ticari araç midibüsle çarpıştı: 1 kişi öldü 9 yaralı

Refahiye ilçesinde hafif ticari araç, midibüsle çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 6 asker de bulunuyordu.

Erzincan'da hafif ticari araç midibüsle çarpıştı: 1 kişi öldü 9 yaralı
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Erzincan-Sivas yolu Teknecik köyü mevkiinde saat 13.00 civarında bir kaza oldu. Hükümlü nakli yapan midibüs, 03 AYY 598 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Midibüste askerler de vardı.

kaza

Hafif ticari araç, midibüsle çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Araçtaki Yakup Demir, kaza yerinde yaşamını yitirdi. 9 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 6 asker de vardı. 

kaza

Ambulanslarla iki hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ü ağır yaralıydı. Hafif ticari aracın yeni satın alındığı belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma açıldı.

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