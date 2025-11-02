Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

Kaza Ekşisu kavşağında meydana geldi

Erzincan'da, Erzincan-Erzurum kara yolu Ekşisu kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Doğan K.'nin (49) idaresindeki 25 ADG 726 plakalı otomobil ile Ümit Y.Z.'nin kullandığı 24 AAZ 453 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla kaldırılan yaralılar arasında Doğan K. ile S.Z. (71), N.Z. (44), F.N.Z. (11) ve A.Z. (21) bulunuyor. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

