Erzincan'da İlkokulda Çevre Duyarlılığı: 2 Öğrenci Ödüllendirildi

Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu'nda sosyal deneyle çevre bilinci test edildi

Erzincan'da, Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu yönetimi ve öğretmenlerinin düzenlediği değerler eğitimi kapsamında okulda bir sosyal deney gerçekleştirildi.

Deney kapsamında, okul koridorunda farklı noktalara çöp bırakılarak öğrencilerin tepkileri ölçüldü. Yüzlerce öğrenci arasından, yerdeki çöpleri ilk fark ederek geri dönüşüm kutusuna atan 2. sınıf öğrencisi Aynur Asel Öztürk ile 4. sınıfta okuyan Asel Tuana Yavuzalp okulun güvenlik kamerası tarafından tespit edildi.

Görüntüleri izleyen Okul Müdürü Cengiz Demirol, duyarlılık gösteren Öztürk ve Yavuzalp'i öğretmenleri ve tüm öğrenciler önünde tebrik ederek hediye verdi.

