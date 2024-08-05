Erzincan'da Kaçak Dağ Keçisi Avına Cezalar

Erzincan'da Kaçak Avcılara Cazalar

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, dağ keçisi avlamaya kalkışan üç kişi, toplamda 694 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Olayın Gelişimi

İlçenin Karakaya Köyü'ndeki Çiğerli mezrası yakınlarında, Aygır Gölü çevresinde yaban keçisi avının yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye intikal ederek gerekli önlemleri aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, avcılar F.Y., Y.S. ve O.K. kısa sürede yakalandı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen aramada, derisi yüzülmüş ve poşetlenmiş yaban keçisi ile olayda kullanıldığı düşünülen bir av tüfeği ele geçirildi.

Yasal İşlemler ve Cezalar

Zanlılar jandarma merkezine götürülerek, Erzincan Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avlandıkları gerekçesiyle toplam 694 bin lira ceza kesildi. Bu miktarın 650 bin lirası tazminat, 44 bin lirası ise idari para cezasıdır.

Yasal işlemlerin başlatılmasının ardından serbest bırakılan avcılardan, ele geçirilen av tüfeği ile yaban keçisi etlerine el konuldu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, dağ keçisi avlayan 3 kişiye, 694 bin lira para cezası uygulandı. Aramada, derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş yaban keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.