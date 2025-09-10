Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 bin makaron ve 25 kilogram tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltında

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş, 40 bin boş makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:13
Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 bin makaron ve 25 kilogram tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltında

Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 bin makaron ve 25 kilogram tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekiplerinin çalışması

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin şüphelinin adreslerinde yaptığı aramalarda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 40 bin boş makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
4
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
5
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
6
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 15 bin 878 Hap Ele Geçirildi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek