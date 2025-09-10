Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 bin makaron ve 25 kilogram tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltında

Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 bin makaron ve 25 kilogram tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekiplerinin çalışması

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin şüphelinin adreslerinde yaptığı aramalarda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 40 bin boş makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.