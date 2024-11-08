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Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:31
Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu

Erzincan'ın üç ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, kaçakçılığı önlemeye yönelik olarak çalışmalar başlattığı belirtilmektedir.

Yapılan Aramalar ve Ele Geçirilenler

Refahiye, Kemah ve Çayırlı ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda, birçok yasadışı ürün ele geçirildi:

  • 59,380 dolu makaron
  • 98,500 boş makaron
  • 708 paket bandrolsüz kaçak sigara
  • 12 elektronik sigara
  • 47 kilo 104 gram kıyılmış tütün
  • 16 kilo 390 gram paketlenmiş tütün
  • 93,450 sigara filtresi
  • 107 puro
  • 8 paket nargile tütünü
  • 22 manuel sigara sarma makinesi
  • 3 muşta, kelebek bıçak ve kasatura

Bu operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

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