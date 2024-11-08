Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu

Erzincan'ın üç ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, kaçakçılığı önlemeye yönelik olarak çalışmalar başlattığı belirtilmektedir.

Yapılan Aramalar ve Ele Geçirilenler

Refahiye, Kemah ve Çayırlı ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda, birçok yasadışı ürün ele geçirildi:

59,380 dolu makaron

98,500 boş makaron

708 paket bandrolsüz kaçak sigara

12 elektronik sigara

47 kilo 104 gram kıyılmış tütün

16 kilo 390 gram paketlenmiş tütün

93,450 sigara filtresi

107 puro

8 paket nargile tütünü

22 manuel sigara sarma makinesi

3 muşta, kelebek bıçak ve kasatura

Bu operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.