Erzincan'da Kadın İstihdamı: Tekstil Atölyesi Günde 1500 Parça Üretiyor

Demirkent Yerleşkesindeki atölye hem üretim kapasitesiyle hem de istihdama katkısıyla öne çıkıyor

Erzincan Belediyesi, kadınların istihdamına destek amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Demirkent Yerleşkesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi, hem üretim kapasitesiyle hem de yarattığı istihdam ile dikkat çekiyor.

Atölye, kesim ve imalat olmak üzere iki bölümden oluşuyor ve başta iş elbiseleri olmak üzere birçok ürün titizlikle üretiliyor. 600 metrekare kapalı alanda hizmet veren atölye, belediyenin müdürlüklerinin ihtiyaçlarının yanı sıra özel sektörden gelen siparişlerle birlikte günde ortalama 1500 ürün üretiyor.

Belediyenin Zabıta, İtfaiye, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Su ve Kanalizasyon ile Güvenlik ve Destek Hizmetleri müdürlüklerinde görev yapan personelin iş kıyafetleri — pantolon, tişört, mont, yelek, ikaz yeleği ve benzeri ürünler — bu atölyede dikiliyor.

Atölye, 50 adet dikiş, baskı, nakış, overlok, reçme, ilik, düğme, punteriz, ütü ve kumaş kesim makinesi ile donatılmış durumda. Bu sayede hem kadınlara istihdam olanağı sağlanıyor hem de yerel üretimle belediyeye ekonomik katkı sunuluyor.

