Erzincan'da Kadın İstihdamı: Tekstil Atölyesi Günde 1500 Parça Üretiyor

Erzincan Belediyesi Tekstil Üretim Atölyesi, Demirkent Yerleşkesinde günde ortalama 1500 ürün üreterek kadın istihdamına destek veriyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 07:39
Erzincan'da Kadın İstihdamı: Tekstil Atölyesi Günde 1500 Parça Üretiyor

Erzincan'da Kadın İstihdamı: Tekstil Atölyesi Günde 1500 Parça Üretiyor

Demirkent Yerleşkesindeki atölye hem üretim kapasitesiyle hem de istihdama katkısıyla öne çıkıyor

Erzincan Belediyesi, kadınların istihdamına destek amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Demirkent Yerleşkesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi, hem üretim kapasitesiyle hem de yarattığı istihdam ile dikkat çekiyor.

Atölye, kesim ve imalat olmak üzere iki bölümden oluşuyor ve başta iş elbiseleri olmak üzere birçok ürün titizlikle üretiliyor. 600 metrekare kapalı alanda hizmet veren atölye, belediyenin müdürlüklerinin ihtiyaçlarının yanı sıra özel sektörden gelen siparişlerle birlikte günde ortalama 1500 ürün üretiyor.

Belediyenin Zabıta, İtfaiye, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Su ve Kanalizasyon ile Güvenlik ve Destek Hizmetleri müdürlüklerinde görev yapan personelin iş kıyafetleri — pantolon, tişört, mont, yelek, ikaz yeleği ve benzeri ürünler — bu atölyede dikiliyor.

Atölye, 50 adet dikiş, baskı, nakış, overlok, reçme, ilik, düğme, punteriz, ütü ve kumaş kesim makinesi ile donatılmış durumda. Bu sayede hem kadınlara istihdam olanağı sağlanıyor hem de yerel üretimle belediyeye ekonomik katkı sunuluyor.

KADIN ELİYLE ÜRETİM: ERZİNCAN’DA GÜNLÜK 1500 PARÇA ÜRETİLİYOR

KADIN ELİYLE ÜRETİM: ERZİNCAN’DA GÜNLÜK 1500 PARÇA ÜRETİLİYOR

KADIN ELİYLE ÜRETİM: ERZİNCAN’DA GÜNLÜK 1500 PARÇA ÜRETİLİYOR

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 3 Katlı Hırdavat Dükkanında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Adıyaman'da Beş Çocuk Babası Mustafa Çektir Evinde İntihar Etti
3
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
4
Konya Yunak'ta Devrilen Otomobil: 3 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Erzincan'da Özel Harekat Tatbikatı: Zırhlı Araç, Keskin Nişancılık ve Bomba İmha
6
Adana'da 3 Katlı Hırdavat Dükkanında Yangın: Söndürme Çalışmaları ve Dron Görüntüleri
7
Gümüşhane'de hemşire kayalıklardan düştü — 280 metrelik zorlu kurtarma

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı