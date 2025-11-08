Erzincan'da Kafeterya ve Tatlı Üretim Yerlerine Zabıta Denetimi

Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, 126 kafeterya ve 6 tatlı üretim işletmesini ruhsat, hijyen ve fiyat tarifeleri yönünden denetledi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 07:11
Halk sağlığı ve tüketici güvenliği hedeflendi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde halk sağlığını korumak ve tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında 126 kafeterya ve 6 tatlı üretim işletmesi incelendi. Ekipler, iş yerlerinin ruhsat durumlarını, hijyen şartlarını ve fiyat tarifelerini kontrol etti.

Zabıta ekipleri ayrıca, gıdaların muhafaza edildiği dolaplar, kullanılan ekipmanlar ve kapların temizliği gibi birçok konuda detaylı incelemeler yaptı.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir hizmet alabilmeleri için denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

