Erzincan'da Kafeterya ve Tatlı Üretim Yerlerine Zabıta Denetimi

Halk sağlığı ve tüketici güvenliği hedeflendi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde halk sağlığını korumak ve tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında 126 kafeterya ve 6 tatlı üretim işletmesi incelendi. Ekipler, iş yerlerinin ruhsat durumlarını, hijyen şartlarını ve fiyat tarifelerini kontrol etti.

Zabıta ekipleri ayrıca, gıdaların muhafaza edildiği dolaplar, kullanılan ekipmanlar ve kapların temizliği gibi birçok konuda detaylı incelemeler yaptı.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir hizmet alabilmeleri için denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

