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Erzincan'da Kamyonda 119 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Erzincan'da yapılan operasyonda bir kamyonda 119 kilo 600 gram eroin bulundu. Sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:55
Erzincan'da Kamyonda 119 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, durdurulan bir kamyonda toplam 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu, kamyonun sürücüsü gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla kent genelinde çalışmalar yürütmekteydi. Bu çerçevede, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında bir kamyon durduruldu.

Narkotik Dedektör Köpeği ile Arama

Narkotik dedektör köpeği Naz ile yapılan aramada, kamyonun koltukları içine gizlenmiş dört çuvalda toplam 119 kilo 600 gram eroin bulundu. Kamyonun sürücüsü A.Ö. hemen gözaltına alındı.

Hukuki Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Erzincan'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi...

Erzincan'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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