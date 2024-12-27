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Erzincan'da Kar Nedeniyle Ağır Araç Geçişlerine Kapatma Uygulandı

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane yollarındaki kar nedeniyle ağır tonajlı araçlara geçiş izni verilmedi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:48
Erzincan'da Kar Nedeniyle Ağır Araç Geçişlerine Kapatma Uygulandı

Erzincan'da Karla Mücadele ve Geçitlerin Kapatılması

Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Sakaltutan Geçidi ve Ahmetli Geçidi, akşam saatlerinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Trafik Yönetimi ve Yönlendirme

Yetkililer, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisi ile Sakaltutan girişi, ayrıca Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yalnızbağ mevkisinde yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendirmekte. Ulaşıma yönelik bu önlemler, kazaların önlenmesi ve yol güvenliğinin sağlanması amacı taşımaktadır.

Gelecek İyileştirmeler

Hava şartlarının iyileşmesi, temizlik ve tuzlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmesi bekleniyor. Bu süreçte sürücülerin dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında güncel bilgi alarak hareket etmeleri önerilmektedir.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmetli...

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmetli Geçidi, akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Trafik ekipleri, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisi ile Sakaltutan girişi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yalnızbağ mevkisinde ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmetli...

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmetli Geçidi, akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Trafik ekipleri, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisi ile Sakaltutan girişi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yalnızbağ mevkisinde ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

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