Erzincan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzincan'da Kar Şartları Ulaşımda Zorluklar Yarattı

Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan kar ve tipi, ulaşımı güçlükle sağlıyor. Özellikle Sakaltutan Geçidi’nde durum unvan karın yoğunluğuyla zorlaştı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı.

Trafik polisleri, görüş mesafesinin düştüğü yolda, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu. Ekipler, Erzincan Yalnızbağ yerleşkesi Kantarlar mevkisi ile Sakaltutan girişinde bu araçları, yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Yolda kalan ağır tonajlı araçların güvenli bir alana alınması ise karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla sağlandı. Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek.

Ulaşımın kontrollü bir şekilde sağlandığı yolda, kar lastiği ve zinciri olan otomobil ve hafif ticari araçların geçişlerine izin verildiği bildirildi. Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.