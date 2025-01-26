Erzincan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi Erzincan'da Can Aldı

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 416. Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet G. (67) ve eşi Suna G. (60) bir süre rahatsızlandı. Durumları ciddileşince, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, çiftin bulunduğu eve hızlıca müdahale etti.

Ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet G. ve Suna G.'yi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Suna G. kurtarılamadı. Ahmet G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri, çiftin zehirlenme nedenini belirlemek için sobadan mı yoksa şofbenden sızan gazdan mı kaynaklandığını araştırıyor.

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, aynı evdeki diğer kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, aynı evdeki diğer kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.