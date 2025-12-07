Erzincan'da Kayıp Alzheimer Hastası Demir Karal Sağ Bulundu

Erzincan'da 70 yaşındaki Alzheimer hastası Demir Karal, AFAD ve jandarma destekli arama çalışmalarıyla Erzincan Merkez'de sağ bulundu; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:03
Erzincan'da Kayıp Alzheimer Hastası Demir Karal Sağ Bulundu

Erzincan'da Kayıp Alzheimer Hastası Demir Karal Sağ Bulundu

Erzincan'da Yoğurtlu Barış Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Demir Karal, geniş çaplı arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Arama Çalışmalarının Ayrıntıları

Kayıp ihbarı sonrası, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.00 civarında evden ayrıldığı belirtilen Karal için AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar ve drone destekli ekipler arama çalışması başlattı. Evin yakın çevresi ve Yoğurtlu ile Akyazı mevkii gece boyunca tarandı.

Sabah saatlerinde genişletilen çalışmalar öğleden sonra sonuç verdi ve ekipler Karal'ı Erzincan Merkez Geçit Mahallesi'nde sağ olarak buldu.

Sağlık Durumu ve Müdahale

Uzun süre soğuğa maruz kaldığı belirlenen Karal, olay yerine çağrılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yetkililer, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

