Erzincan'da Kesme Kadayıf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Hünerli Eller projesi kapsamında tatlı rekabet

Erzincan’da "Hünerli Ellerden Tescilli Lezzetler Projesi" kapsamında Hünerli Eller Kadın Kooperatifi, KUDAKA ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen Kesme Kadayıf Yarışması gerçekleştirildi.

Programa Vali Hamza Aydoğdu’nun eşi Emine Aydoğdu, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Safure Atasoy, protokol üyelerinin eşleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplam 26 yarışmacının hünerlerini sergilediği etkinlikte tatlı bir rekabet yaşandı.

"Her bir tabak bir hikâye"

Emine Aydoğdu programda yaptığı konuşmada, "Bu yarışma, derin bir kültürel mirasın yaşatılması yolunda atılmış bir adımdır. Kadınlarımızın emeği, üretme heyecanı ve Erzincan mutfağının geleneklerini geleceğe taşıma arzusu burada somut şekilde görülüyor. Her bir tabak, sadece bir tatlı değil; annelerimizden miras kalan bir hikâye, el emeği ve göz nurudur. Coğrafi işaretli kesme kadayıfın hak ettiği değeri kazanması ve ekonomiye sağladığı katkı da bu yarışmanın önemini artırıyor." dedi.

Program, dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin Emine Aydoğdu ve protokol eşleri tarafından takdim edilmesiyle sona erdi.

