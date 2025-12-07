Erzincan'da Kış Uykusuna Hazırlanan İki Ayı Görüntülendi

Erzincan'ın Sazlıpınar köyünde çoban Mert Yılmaz, kış uykusuna hazırlanan iki ayının görüntülerini kaydetti; az kar nedeniyle ayılar daha yüksek bölgelere çekiliyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:59
Erzincan'ın Sazlıpınar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve kendi sürüsüne çobanlık eden Mert Yılmaz, kış uykusuna yatmaya hazırlanan iki ayıyı görüntüledi.

Az kar, ayıları yüksek bölgelere yönlendiriyor

Bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle ayıların henüz kış uykusuna inmediği, bu nedenle daha yüksek bölgelere doğru çekildikleri gözlendi.

Yılmaz'ın kayda aldığı görüntülerde ayılardan birinin oldukça kilolu, diğerinin ise bir ayağında sakatlık bulunduğu dikkat çekti.

Görüntüler, doğa tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı ve sosyal ortamda paylaşılarak geniş ilgi gördü.

