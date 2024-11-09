Erzincan'da Kumar Operasyonu: 3 Kişiye 19 Bin 275 TL Ceza!

Erzincan'da Kumar Oynayanlara Ağır Ceza

Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla durumu duyurdu.

Emniyet Ekipleri Operasyona Girişti

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şehir genelinde kumar oynayan ve oynatanlara karşı çalışma başlattı. V.N'ye ait ikamette kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyon Sonucu Ele Geçirilen Malzemeler

Kumar oynanırken kullanılan 9 bin 680 lira, 104 iskambil kağıdı, 2 beyaz renkli zar ve parayı toplamaya yarayan ahşap saplı aparata el konuldu. Kumar oynayan 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 19 bin 275 lira para cezası uygulandı.

Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulandı. Ekipler, kumar oynanırken kullanılan 9 bin 680 lira, 104 iskambil kağıdı, 2 beyaz renkli zar ve parayı toplamaya yarayan ahşap saplı aparata el koydu.