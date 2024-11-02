Erzincan'da Kumar Operasyonu: 9 Kişiye Ceza

Erzincan'da Kumar Oynayanlara Ceza Kesildi

Erzincan'da, bir evde kumar oynayan 9 bireye toplam 57 bin 825 lira para cezası uygulandı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile durumu duyurdu.

Kumar Operasyonu Detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kent genelinde kumar faaliyetlerine yönelik bir operasyon başlattı. Ş.N. isimli şahsın evinde kumar oynandığına dair ihbar alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Mali Cezalar ve Yasal İşlemler

Kumar oyunları sırasında, 23 bin 930 lira nakit para ve 100 avroya el konuldu. Kumar oynayan 9 kişiye, Kabahatler Kanunu gereğince toplam 57 bin 825 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, Ş.N. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.