Erzincan'da Mahsur Kalan 10 Keçi İçin JAK ve AFAD Seferber Oldu

Erzincan'da Mahsur Kalan 10 Keçi İçin Kurtarma Seferberliği

Tatlısu köyünde halatlı müdahale planlanıyor

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde, sarp kayalıklarda mahsur kalan Gültekin Sert'e ait 10 keçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Keçiler dün akşam saatlerinden itibaren kayalık alanda sıkışarak bulundukları yerden inemedi. Kendi imkânlarıyla kurtarmayı başaramayan Gültekin Sert, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra halatlarla kayalıklara tırmanarak mahsur kalan keçilere ulaşmak için çalışma başlatacak.

