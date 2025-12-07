Erzincan'da Mahsur Kalan 10 Keçi İçin JAK ve AFAD Seferber Oldu

Erzincan Tatlısu'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi için JAK, AFAD ve jandarma ekipleri halatlı kurtarma operasyonu başlattı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:19
Tatlısu köyünde halatlı müdahale planlanıyor

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde, sarp kayalıklarda mahsur kalan Gültekin Sert'e ait 10 keçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Keçiler dün akşam saatlerinden itibaren kayalık alanda sıkışarak bulundukları yerden inemedi. Kendi imkânlarıyla kurtarmayı başaramayan Gültekin Sert, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra halatlarla kayalıklara tırmanarak mahsur kalan keçilere ulaşmak için çalışma başlatacak.

