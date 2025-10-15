Erzincan'da Midesinden 780,69 g Eroin Çıkarılan 2 İranlı Tutuklandı

Erzincan'da durdurulan otobüste midesi ve bağırsaklarında 109 kapsül halinde 780,69 gram eroin bulunan İran uyruklu A.K. ve A.J.M. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 21:11
Otobüste şüpheli davranış üzerine röntgenle tespit edildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, durdurdukları bir otobüste uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.K. ve A.J.M.'nin durumundan şüphelendi. Şüpheliler gözaltına alınıp hastaneye götürüldü ve çekilen röntgenlerde midesinde ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile A.K. ve A.J.M.'nin vücudundan 109 kapsül halinde toplam 780,69 gram eroin çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

