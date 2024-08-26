Erzincan'da Minibüs Kazası: 76 Yaşındaki Bisikletli Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Feci Kaza
Erzincan'da, minibüsün bisikletli bir kişiye çarpması sonucu 76 yaşındaki Selahattin Ç. hayatını kaybetti. Olay, Kargın beldesindeki kavşakta meydana geldi.
Kaza Detayları
L.Ç. tarafından yönetilen 16 BGJ 25 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunda bisiklet sürücüsü Selahattin Ç.'ye çarptı. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Ambulans ve Jandarma Olay Yerinde
Kaza yerinde gelen sağlık ekipleri, ne yazık ki Selahattin Ç.'nin olayda hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Erzincan'da minibüsün çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Erzincan'da minibüsün çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.