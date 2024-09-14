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Erzincan'da Minibüs Kazası: 9 Yaralı

Erzincan'da işçi taşıyan minibüs, sulama kanalına çarparak 9 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:58
Erzincan'da Minibüs Kazası: 9 Yaralı

Erzincan’da Minibüs Kazası

Erzincan'da işçi taşıyan bir minibüs, sulama kanalının duvarına çarparak büyük bir kazaya sebep oldu.

Kaza Detayları

27 yaşındaki M.B. tarafından kullanılan 23 HZ 817 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki Tercan ilçesi Beğendik Köyü mevkisinde yol kenarındaki sulama kanalına çarptı.Yaralılar Ambulansa Alındı

Kaza sonrası olay yerine hızla ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü M.B. ile birlikte işçiler S.İ. (24), F.İ. (34), B.T. (44), M.İ. (19), S.İ. (31), M.S.İ. (28), F.İ. (39) ve S.İ. (31) olay yerinden ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Yetkililer kaza ile ilgili incelemelere devam ediyor.

Erzincan’da işçi taşıyan minibüsün sulama kanalına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Erzincan’da işçi taşıyan minibüsün sulama kanalına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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