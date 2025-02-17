Erzincan'da Öğrenci Servisi Sulama Kanalına Düştü: 11 Yaralı

Erzincan'da bir öğrenci servisi sulama kanalına düştü. 11 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:30
Erzincan'da Öğrenci Servisi Sulama Kanalına Düştü: 11 Yaralı

Erzincan'da Feci Kaza

Erzincan'da meydana gelen üzücü bir kazada, 10'u öğrenci olmak üzere toplamda 11 kişi yaralandı. Ç.D. tarafından kullanılan 24 S 008 plakalı öğrenci servisi, Erzincan-Çağlayan kara yolunda ilerlerken virajı alamayarak sulama kanalına düştü.

Yardım Çağrısı

Olayı gören vatandaşlar, hızlı bir şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, yaralıları en yakın hastaneye ulaştırmak için harekete geçti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 10 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düşmesi sonucu 10’u öğrenci 11 kişi...

Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düşmesi sonucu 10’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düşmesi sonucu 10’u öğrenci 11 kişi...

Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düşmesi sonucu 10’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

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