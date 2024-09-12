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Erzincan'da Öğrencilere Burs Desteği

Erzincan'da 1500 öğrenciye burs verileceği açıklandı. Vali Aydoğdu, desteklerin devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 20:21
Erzincan'da Öğrencilere Burs Desteği

Erzincan'da Öğrencilere Burs Desteği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitim gören 1500 öğrenciye burs verileceği bildirildi. Bu destek, Erzincan Valiliği'nin girişimiyle hayata geçiriliyor.

Vali Aydoğdu'dan Açıklama

Vali Hamza Aydoğdu, yeni eğitim yılına dair sosyal destek programları hakkında basın toplantısı düzenleyerek, öğrenciler ve vatandaşlar için sağlanan yardımları anlattı.

Aydoğdu, "Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine sunduğumuz toplu taşıma desteği bu yıl da devam edecek," diye belirtti. Ayrıca, maddi durumu yetersiz 1100 ilkokul ve ortaokul öğrencisine ile 400 kişiye öğle yemeği desteği sağlayacaklarını duyurdu. Aydoğdu, "Bütün hazırlıklarımız tamam. 13 Şubat Şehir Stadyumu altında kurulan Terzi Baba Sofrası'nda her gün yemek ikramında bulunacağız," şeklinde konuştu.

Burs Desteği Detayları

Vali Aydoğdu, "Yeni eğitim-öğretim döneminde toplamda 1500 öğrenciye burs vereceğiz. 1200'ü üniversite, 300'ü ise lise öğrencisi olacak. Bursların 250'si Organize Sanayi Bölgesi iş insanları tarafından, geri kalanı hayırseverlerden sağlanacak," dedi. Ayrıca, yeni gelen üniversite öğrencilerine hoş geldin olarak 1500 kişilik kahvaltı verileceğini de vurguladı.

Okul Servis Ücretleri

Aydoğdu, okul servis ücretlerinin bu yıl sabit kalacağını belirterek, "Geçen yılki ücretler 1750 TL olarak belirlendi, bu yıl da aynı şekilde devam edecek. Dört sefer yapan servislerin ücreti ise 1900 TL olacak. Ayrıca 300 dar gelirli öğrencimizi servislerimiz ücretsiz taşıyacak," ifadelerini kullandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) eğitim gören 1500 üniversite ve lise öğrencisine...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) eğitim gören 1500 üniversite ve lise öğrencisine Valilik girişimiyle burs desteği sürecek. Vali Hamza Aydoğdu, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla öğrencilere ve vatandaşlara sağlanan sosyal destekle ilgili Valilikte açıklamalarda bulundu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) eğitim gören 1500 üniversite ve lise öğrencisine...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) eğitim gören 1500 üniversite ve lise öğrencisine Valilik girişimiyle burs desteği sürecek. Vali Hamza Aydoğdu, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla öğrencilere ve vatandaşlara sağlanan sosyal destekle ilgili Valilikte açıklamalarda bulundu.

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