Erzincan'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Erzincan'da İzzetpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı; sürücü S.A. itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:20
Erzincan'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Erzincan'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı

Erzincan'da meydana gelen kazada, bir otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Sürücü S.A. idaresindeki 46 VF 052 plakalı otomobil, İzzetpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Müdahale ve Yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yaralanan sürücü ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

