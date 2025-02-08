Erzincan'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile bisiklet yüklü bir tır çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

Olay, Ç.A. (27) idaresindeki 34 HL 2300 plakalı otomobil ile E.G. (29) yönetimindeki 20 AHV 533 plakalı bisiklet yüklü tırın Erzincan-Erzurum kara yolu Hancıçiftliği mevkisinde çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan E.G.A. (53) yaralandı.

Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası tek yönlü trafiğe kapatılan kara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Tırın kaldırılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.