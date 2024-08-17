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Erzincan'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: Yaralı ve Telef Olan Hayvanlar

Erzincan'da otomobilin çarptığı koyun sürüsü sonucu bir sürücü yaralandı, 18 koyun telef oldu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 23:14
Erzincan'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: Yaralı ve Telef Olan Hayvanlar

Erzincan'da meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu, bir otomobil koyun sürüsüne çarptı. Olayda 18 koyun telef olurken, otomobil sürücüsü de yaralandı.

Olayın Detayları

Aliasker Ö. (62) yönetimindeki 53 EB 511 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan karayolu üzerindeki Çatalören köyü Beşiktaş mevkiinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan koyunlara çarptı.

Kaza Sonrası Durum

Olayın duyulmasının ardından bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, çevredeki bir hastaneye, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı.

Olay nedeniyle kapanan kara yolunda, ekipler tarafından kontrollü geçiş sağlandı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından, trafik akışı normale döndü.

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