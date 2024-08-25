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Erzincan'da Otomobil Yangınına Müdahale

Seyir halindeki otomobilden çıkan yangın, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:25
Erzincan'da Otomobil Yangınına Müdahale

Erzincan'da Seyir Halindeki Araçta Yangın

Erzincan'da, seyir halindeyken motor kısmında alev alan bir otomobil, polis ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın Anı

Olay, Terzibaba Camisi önünde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, alevlerin çıktığını fark ederek hemen sürücüyü uyardı.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Sürücü, polislerin yönlendirmesi doğrultusunda aracı sağ şeride çekti. İki polis, yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

İtfaiye Ekiplerinin Katkısı

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, araç üzerinde soğutma çalışmaları yaparak yangının tamamen söndürülmesini sağladı. Yangının sebebi hakkında ise inceleme başlatıldı.

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