Erzincan'da Otomobil Yangınına Müdahale

Erzincan'da Seyir Halindeki Araçta Yangın
Erzincan'da, seyir halindeyken motor kısmında alev alan bir otomobil, polis ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın Anı
Olay, Terzibaba Camisi önünde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, alevlerin çıktığını fark ederek hemen sürücüyü uyardı.
Polisin Hızlı Müdahalesi
Sürücü, polislerin yönlendirmesi doğrultusunda aracı sağ şeride çekti. İki polis, yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
İtfaiye Ekiplerinin Katkısı
Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, araç üzerinde soğutma çalışmaları yaparak yangının tamamen söndürülmesini sağladı. Yangının sebebi hakkında ise inceleme başlatıldı.