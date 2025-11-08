Erzincan'da Özel Harekat Tatbikatı: Zırhlı Araç, Keskin Nişancılık ve Bomba İmha

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timlerinin kırsal alandaki tatbikatında zırhlı intikal, keskin nişancılık ve bomba imha eğitimleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 08:19
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timlerinin kırsal eğitim sahasında düzenlediği tatbikat, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Senaryo gereği icra edilen operasyon, gerçeği aratmayacak detaylarla gerçekleştirildi.

Tatbikat Senaryosu ve İcraatı

Tatbikat kapsamında ekipler zırhlı araçlarla bölgeye intikal etti, hedefe yaklaşma ve kontrollü ilerleyiş manevraları icra edildi. Operasyon safhasında timlerin koordineli hareketi ve görev dağılımı dikkat çekti.

Eğitim Konuları ve Uygulamalar

Uygulamalı eğitimlerde keskin nişancılık, uzun menzilli atış ve gece eğitimleri ile operasyonel hazırlıklar gözlendi. Ayrıca uzman bomba personelinin kontrollü patlatma ve imha teknikleri ile mühimmat güvenliği tatbikatları başarıyla icra edildi. Simülasyonlar; tespit, temizleme, rehine tahliyesi ve alan emniyeti sağlama adımlarını içeriyordu.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Emniyet yetkilileri, gerçekleştirilen eğitimin personelin koordinasyonunu, müdahale kabiliyetini ve güvenlik standartlarını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, benzer eğitimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

