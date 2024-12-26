Erzincan'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da Sahte İçki Operasyonu
Erzincan'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonun Detayları
Operasyon sırasında ekipler, düzenledikleri aramalarda 244 litre kaçak içki, alkol yapımında kullanılan bir tekne ile birlikte 5 cep telefonu ele geçirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve alkollü içki kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.