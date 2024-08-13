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Erzincan'da Şarampole Devrilen Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 03:02
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 03:09
Erzincan'da Şarampole Devrilen Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Trajik Kaza

Erzincan'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, İ.A. (53) yönetimindeki 24 DP 777 plakalı araç, Ergan Dağı Sıcak Yayla yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yakınları Yardım İstedi

Sürücü İ.A'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Araçta Yapılan Arama

Bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE ekipleri, devrilen aracın çevresinde arama yaparak İ.A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze İşlemleri

Olay sonrası cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından, İ.A'nın cenazesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

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