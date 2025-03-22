Erzincan'da Seyir Halindeyken Otomobil Alev Aldı

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:54
Erzincan'da Seyir Halindeyken Otomobil Alev Aldı

Erzincan'da bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı. O.M'nin kullandığı 24 ABR 056 plakalı araç, Mimarsinan Mahallesi'nde motor kısmından duman çıkardığı sırada alevler hızla yayıldı.

Olay anında sürücü O.M. ve üç arkadaşı, durumu fark ederek hemen araçtan inerek güvende oldukları bir yere kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevler yükselmeye başlamadan olaya müdahale etti ve yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yapılan müdaheleye rağmen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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