Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:45
Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Erzincan'da gerçekleştirilen kapsamlı bir silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Mühimmat

Operasyon kapsamında takibe alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, toplamda 5 tabanca, 1 ruhsatsız mavzer tüfek, 2 ruhsatsız tüfek, tabancalara ait 6 şarjör, 205 fişek, ayrıca tüfeklere ait 33 kartuş ve uzun namlulu silahlara ait 81 fişek ele geçirildi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Operasyonda gözaltına alınan N.Ö, İ.A, İ.A, M.T. ve C.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.Ö, İ.A. ve İ.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.T. ile C.T'nin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

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