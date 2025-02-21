Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Eş Zamanlı Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Erzincan'da polisin gerçekleştirdiği silah kaçakçılığı operasyonunda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kaçak silah ve mühimmatlarının önlenmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Operasyonun Detayları

Yapılan açıklamaya göre, ekipler H.G, T.İ, İ.K, C.P, A.T. ve T.İ'nin ikametlerinde gerçekleştirdikleri aramalarda, ruhsatsız 2 tüfek, 5 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ile toplamda 18 bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürdürülmektedir. Bu operasyon, Erzincan'daki güvenlik önlemlerinin artırılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Erzincan'da polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız 2 tüfek, 5 tabanca ile bu silahlara ait mühimmat ve 18 bıçak ele geçirdi.