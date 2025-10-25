Erzincan'da Takla Atan Hafif Ticari Araç: 1'i Ağır 4 Yaralı

Erzincan'da hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Kaza ve müdahale
Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde, Y.Y. idaresindeki 61 AFR 085 plakalı hafif ticari araç takla atarak ters döndü.
Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Yaralılar ve tedavi
Kazada araçta bulunan Y.Y. (57), M.Y. (59), Y.Y. (6) ve A.D.Y. (3) yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, A.D.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Erzincan'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.