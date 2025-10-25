Erzincan'da Takla Atan Hafif Ticari Araç: 1'i Ağır 4 Yaralı

Erzincan-Gümüşhane kara yolunda Ahmediye Geçidi'nde takla atan hafif ticari araçta 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:02
Kaza ve müdahale

Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde, Y.Y. idaresindeki 61 AFR 085 plakalı hafif ticari araç takla atarak ters döndü.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar ve tedavi

Kazada araçta bulunan Y.Y. (57), M.Y. (59), Y.Y. (6) ve A.D.Y. (3) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, A.D.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Erzincan'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

