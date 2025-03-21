Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Erzincanlılar Sabaha Dev Zamla Uyandı

Erzincan'da yeni bir zam haberi, şehir sakinlerini derinden etkiledi. Taksi ücretlerine yapılan artış, vatandaşların günlük yaşamlarını daha da zorlaştıracak. Şehrin genelinde geçerli olan yeni taksi tarifesi resmen yürürlüğe girdi.

Yeni Zamlı Tarife Detayları

Yeni tarifede en dikkat çekici değişiklik, 'indi bindi' olarak adlandırılan kısa mesafe ücretinde gerçekleşti. Daha önce 125 TL olan bu ücret, zamla birlikte 170 TL'ye yükseldi. Bu değişiklik, en kısa mesafe için bile taksiye binenlerin artık daha fazla ödeme yapmasına neden olacak.

Kilometre Başına Artış

Taksi tarifesindeki artış sadece 'indi bindi' ücretiyle sınırlı kalmadı. Taksimetre açılış ücreti de değişiklik geçirdi. Yeni tarifeye göre, taksimetre açılışı artık 50 TL olarak belirlendi. Zam öncesinde bu tutar 30 TL idi. Ayrıca, kilometre başına alınan ücret 25 TL'den 45 TL'ye çıkarıldı. Bu, dev bir artış olarak dikkat çekiyor.

Erzincan'da Yeni Taksi Tarifesi

Ücret Kalemi Zam Öncesi (TL) Zam Sonrası (TL) Artış Oranı (%) Taksimetre Açılışı 30 50 %66.67 Kilometre Başı Ücreti 25 45 %80 İndi Bindi Ücreti 125 170 %36

Zamların Nedeni

Söz konusu zamların arka planında, artan akaryakıt fiyatları, araç bakım masrafları ve genel enflasyon gibi ekonomik etkenlerin bulunduğu ifade ediliyor. Bu durum, Erzincan'daki taksi ücretlerinde kaçınılmaz bir artışı tetikledi.