Erzincan'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Kişi Gözaltında

Erzincan'da Terör Örgütü Propagandası Operasyonu

Erzincan'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre etme çalışmalarına devam ediyor.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Bu kapsamda ekiplerin yaptığı operasyon sonucunda S.C. ve Ç.B. adlı iki kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Şüphelilerin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam etmektedir. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Erzincan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.