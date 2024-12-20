DOLAR
35,18 -0,25%
EURO
36,58 -0,34%
ALTIN
2.947,71 -0,5%
BITCOIN
3.321.518,72 2,4%

Erzincan'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı. Emniyet, operasyon hakkında detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:05
Erzincan'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da Terör Operasyonu

Erzincan'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattığını duyurdu.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Gerçekleştirilen çalışmada, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen M.A. ve E.Y. ile birlikte, örgüt mensuplarını övücü, benimseyici ve şiddete yönlendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla E.D. ve P.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkokul Öğrencileri Yerli Malı Haftası'nda Bayraktar TB2 ve KAAN'ı Tanıttı
2
Diyarbakır'da 7 Özel Eğitim Kurumu Usulsüzlük Sebebiyle Kapatıldı
3
Mersin'deki 'Zincir' Operasyonu: 114 Gözaltı
4
Hafız Esed'in İmzası Emevi Camisi'nden Kazındı
5
Adalet Bakanı Tunç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski ile Görüştü
6
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bartın'da Eğitim Başarılarını Değerlendirdi

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor