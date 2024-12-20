Erzincan'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da Terör Operasyonu

Erzincan'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattığını duyurdu.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Gerçekleştirilen çalışmada, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen M.A. ve E.Y. ile birlikte, örgüt mensuplarını övücü, benimseyici ve şiddete yönlendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla E.D. ve P.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.