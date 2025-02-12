Erzincan'da Tır Dorsesinde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzincan'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzincan'da, tır dorsesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yakalama Detayları

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir tırda arama yaptı. Arama sonucunda, tırın dorse kısmında, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen bulundu.

Zanlı Tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan Ş.T., göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılan Ş.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.