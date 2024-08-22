Erzincan'da Trafik Kazası: İki Çocuk da Yaralı

Erzincan'daki Trafik Kazası

Erzincan'da gerçekleşen bir kaza sonucunda, yoldan çıkıp şarampole düşen bir otomobilde 4 kişi yaralandı.

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Olay, A.Ç. tarafından kullanılan 08 EA 952 plakalı otomobilin Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinden yoldan çıkarak şarampole düşmesiyle meydana geldi. Kazada, 65 yaşındaki H.K., 27 yaşındaki S.Ç.S., 5 yaşındaki M.S. ve 8 yaşındaki M.N. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan bir yaralı, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da yoldan çıkıp şarampole düşen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da yoldan çıkıp şarampole düşen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da yoldan çıkıp şarampole düşen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da yoldan çıkıp şarampole düşen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da yoldan çıkıp şarampole düşen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.