Erzincan'da Trajik Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'da Kaza: 5 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 5 kişi yaralandı. Kazanın detayları ise oldukça çarpıcı.

Kaza Anı ve İlk Bilgiler

İlk belirlemelere göre, Servet A. (38) tarafından yönetilen 34 DJK 391 plakalı otomobil, Mehmet Ali B. (77) tarafından kullanılan 24 ABN 758 plakalı araçla çarpıştı. Olay, Erzincan-Sivas karayolu üzerindeki Refahiye ilçesi Yurtbaşı köyü mevkiinde gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan H.B. (80), H.F. (76) ve N.F. (82) adlı yolcular yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hemen Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.