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Erzincan'da Üç Araçla Meydana Gelen Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:22
Erzincan'da Üç Araçla Meydana Gelen Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'daki Feci Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada, iki tır ve bir otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Sakaltutan Geçidi'nde gerçekleşti. Hasan K. (32) yönetimindeki 71 ACY 134 plakalı tır ile Petr B'nin kullandığı 778 AAV 05 plakalı tır, Eren Ç. (23) idaresindeki 04 T0 256 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yerindeki Müdahale

Çevredeki vatandaşların acil yardım çağrısı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahalede, Eren Ç., Ömer C. (36) ve eşi Aysun Fatma C. (31)'nin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar ve Hastaneye Sevk

Kazada yaralanan 3 yaşındaki Batuhan C. ile sürücü Hasan K. ve tırda bulunan Burak U. (26), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını Kaybedenler Arasında Polis Memuru Var

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ömer C.'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru olduğu öğrenildi. Bu durum, kazanın ardındaki acıyı daha da derinleştirdi.

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi...

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi...

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi...

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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