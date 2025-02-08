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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:23
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Erzincan'da, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlarla ilgili önemli bir çalışma yürüttü. Düzenlenen operasyonda, E.Ö ismiyle bilinen şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.

Operasyon sonucunda, bir miktar uyuşturucu madde, 31 sentetik ecza hapı ve bir adet av tüfeği ele geçirildi. Bu bulgular, şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi veya ticareti suçundan bağlantısını ortaya koydu.

E.Ö, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Elde edilen bu veriler, bölgede uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

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