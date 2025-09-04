DOLAR
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen operasyonda yakalanan F.K. tutuklandı; E.K.D., A.A.R. ve F.K. üzerinde uyuşturucu maddeler ve 13.145 lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:01
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, narkotik timleri uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir takip gerçekleştirdi.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Takip edilen şüpheliler arasında E.K.D., A.A.R. ile F.K. yer aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında 15,08 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1,89 gram esrar, 2,35 gram tütün ile karışık esrar ve suçtan gelir olduğu değerlendirilen 13 bin 145 lira bulundu.

E.K.D. ve A.A.R. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan F.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

