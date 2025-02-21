Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan bireyleri tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde ve Haplar

Yapılan operasyon kapsamında, E.A. ve M.Ş.'nin ikametlerinde gerçekleştirilen aramada 59,97 gram uyuşturucu madde ve 2 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.