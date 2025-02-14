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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı; 21,39 gram sentetik uyuşturucu mideden çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:35
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullanıcılara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyonda bir araçta gerçekleştirilen aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan zanlılar; F.U.C, Ö.K, R.B.C. ve S.S. olarak belirlendi.

Tıbbi Müdahale ve Tutuklama Süreci

Şüpheli olarak hastaneye götürülen S.S.'nin yapılan tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Yapılan muayenede, 21,39 gram sentetik uyuşturucu mideden tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

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