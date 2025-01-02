Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanıcılara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yakalanan Şüpheliler

Operasyon sırasında şüpheliler V.K, C.D, R.K ve G.B'nin ikametlerinde yapılan aramalarda önemli bulgulara ulaşıldı. Ekipler, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza ve uyuşturucu içmeye yarayan çeşitli aparatlar ele geçirdi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonun devam ettiği ve konu hakkında soruşturmaların sürdüğü bildirildi.