Erzincan'da Yaşayan Miras Festivali Başladı — Batuhan Mumcu: Mirası Gençlere Emanet Ediyoruz

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali'nin açılışında, bölgenin kültürel zenginliklerinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Renkli kortej ve halk oyunlarıyla start verildi

Festivale, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları ile Valilik ve belediyenin işbirliğiyle start verildi. Etkinlik, 17 ilden 60'ı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkarın katılımıyla eski MİT Kavşağı’ndan başlayarak Dörtyol Meydanı’na kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterisiyle açıldı.

Dörtyol Meydanı’nda kurulan stantlarda mücevher sadekarlığı, deri işleme, çarpana dokuma, çömlekçilik, topaç ve tesbih yapımı, bakır tel işleme, Türk okçuluğu, sepet örücülüğü, çini, ahşap baskı, kilim dokumacılığı gibi birçok geleneksel sanat dalından ustalar eserlerini tanıttı.

Yetkililerden ortak mesaj: Kültür en büyük zenginlik

Batuhan Mumcu, açılış konuşmasında, "Anadolu’nın her köşesi başlı başına bir hazine. Erzincan’ımız ise bakır işlemeciliğinden halısına, yöresel kıyafetlerden zengin mutfak kültürüne, bu büyük kültürel atlasın en büyük parçalarından bir tanesi. Yaşayan Miras Festivalimizde bu eşsiz değerleri genç nesillerimizle buluşturuyor ve geleceğe emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Hamza Aydoğdu da, "Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, dünya nereye giderse gitsin, verilerimiz ne kadar düzgün olursa olsun, bizim en büyük zenginliğimiz kültürdür. Aslında somut olmayan kavramları da somutlar kadar toplum içerisinde çoğaltmamız gerekiyor. Bunlar kültür, iyilik, merhamet ve vicdandır. Eğer tarih bugünde yaşıyorsa tarihtir. Onun için yaşayan mirasımızı bugüne ve gelecek nesillere mutlak suretle aktarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Programda defile, okçuluk gösterisi ve zakir dinletisi

Gün boyunca düzenlenen etkinlikler arasında Anadolu’dan düşler: bakırın hikayesi adlı defile, Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi ve zakirlerin dinletisi yer aldı. Programın ardından AA muhabirine konuşan Batuhan Mumcu, Erzincan’ın Yaşayan Miras Festivali için önemli bir durak olduğunu belirtti ve unutulmaya yüz tutmuş yaşayan mirasları gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Mumcu, genç kuşaklara geçmişten gelen mirası en iyi şekilde aktarmak için gereken gayreti göstereceklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise Türkiye’nin 10 kentinde geleneksel sanatları vatandaşlara ve yurt dışından gelenlerle buluşturacak etkinlikler düzenlediklerini bildirdi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de festivalin unutulmaya yüz tutmuş mirasların yaşatılması açısından hayırlı olmasını diledi.

Festivalin ilk günü Kıraç konseriyle son buldu.

