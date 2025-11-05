Erzincan'da Yeni Asfalt Çöktü: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

405. Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen göçük tepki topladı

Erzincan Cumhuriyet Mahallesi'nde, kısa süre önce asfalt dökülerek yama yapılan bölümde göçük oluştu. Olay, gece saatlerinde 405. Sokak'ta meydana geldi.

Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.Ö., yoldaki çukuru fark edemeyerek dengesini kaybetti ve düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun yeni asfaltlanmış olmasına rağmen kısa sürede çökmesi, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için yetkililerden kalıcı bir çözüm talep etti.

Çukurun hâlâ kapatılmamış olması ise bölgedeki sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

