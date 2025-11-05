Erzincan'da Yeni Asfalt Çöktü: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

Erzincan Cumhuriyet Mahallesi 405. Sokak'ta yeni asfalt çöktü; elektrikli bisiklet sürücüsü M.Ö. düştü, yaralandı. Vatandaşlar yetkililerden çözüm istedi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 08:19
Erzincan'da Yeni Asfalt Çöktü: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

Erzincan'da Yeni Asfalt Çöktü: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

405. Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen göçük tepki topladı

Erzincan Cumhuriyet Mahallesi'nde, kısa süre önce asfalt dökülerek yama yapılan bölümde göçük oluştu. Olay, gece saatlerinde 405. Sokak'ta meydana geldi.

Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.Ö., yoldaki çukuru fark edemeyerek dengesini kaybetti ve düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun yeni asfaltlanmış olmasına rağmen kısa sürede çökmesi, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için yetkililerden kalıcı bir çözüm talep etti.

Çukurun hâlâ kapatılmamış olması ise bölgedeki sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

ERZİNCAN CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE YENİ ASFALTLANAN BÖLÜMDE GÖÇÜK OLUŞTU. ELEKTRİKLİ BİSİKLET...

ERZİNCAN CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE YENİ ASFALTLANAN BÖLÜMDE GÖÇÜK OLUŞTU. ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ DÜŞTÜ, YARALANDI. VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

ERZİNCAN CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE YENİ ASFALTLANAN BÖLÜMDE GÖÇÜK OLUŞTU. ELEKTRİKLİ BİSİKLET...

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Otomobil Alev Aldı: 2 Kişi Son Anda Kurtuldu
2
Erzincan'da Yeni Asfalt Çöktü: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
3
Erzincan'da yıkım paniği: Çay ocağının duvarı yıkıldı
4
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 541 Şüpheli, 57 Tutuklama
5
Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'ndan Kuran Kursları Ziyareti
6
Manisa'da Abartı Egzoz Denetimi: 309 Sürücüye Ceza, 50 Araç Trafikten Men
7
Manisa'da Jandarma'dan 'Yaya Önceliği' Denetimi: 34 Okul Eş Zamanlı Uygulama

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?