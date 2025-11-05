Erzincan'da yıkım paniği: Çay ocağının duvarı yıkıldı

Erzincan'da yıkım paniği: Çay ocağının duvarı iş makinesiyle çöktü

Erzincan'ın İnönü Mahallesindeki Merkez Çarşısı'nda sürdürülen yıkım çalışmaları sırasında faaliyette olan bir çay ocağının duvarı, iş makinesi tarafından yanlışlıkla yıkıldı. Olay anında içeride oturan müşteriler büyük panik yaşadı ve hızla dışarı çıktı.

Olay anı ve sonuçları

Yıkım esnasında aniden yıkılan duvarlar, içeridekilerde korku yarattı. Vatandaşlar can havliyle dışarı kaçarken, şans eseri yaralanan olmadı.

İşyeri sahibinin tepkisi

İşyeri sahibi, yıkım sırasında gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, "İçeride müşteriler varken iş makinesi duvarı yıktı. Büyük bir tehlike atlattık, işyerini boşaltacağım çünkü yıkılma tehlikesi var ve gerekli şikayetleri yapacağım." ifadelerini kullandı.

Çevre esnafından uyarı

Çevredeki esnaflar da yıkım sürecinde daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü kaydetti.

